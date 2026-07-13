یک خانواده یزدی به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت مرحوم خود، ۶۰ میلیون تومان به ستاد مردمی دیه استان یزد اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مریم بلوریان یزدی با حضور در دفتر ستاد دیه استان و به نمایندگی از خواهران و برادران خود، مبلغ ۶۰ میلیون تومان را به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت پدر خود، مرحوم سید محمد بلوریان یزدی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.

وی اظهار داشت: خانواده ما بر این باور است که بهترین خیرات برای اموات، انجام کار‌هایی است که بتواند گرهی از زندگی دیگران بگشاید و از همین رو، همزمان با برگزاری مراسم نخستین سالگرد پدر عزیزمان، بخشی از هزینه‌های این مراسم را به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص دادیم تا ثواب این عمل خیر، نثار روح آن مرحوم شود.