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مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه از توزیع بالغ بر ۳۰ میلیون لیتر سوخت کشاورزی در منطقه ارومیه از ابتدای سال جاری خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه در بازدید گروه معین از ناحیه سلماس گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون بالغ بر ۳۰ میلیون لیتر سوخت کشاورزی در مرکز و شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی مصرف شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با روند کاهشی ۱۹ درصدی مواجه است.
احمد مجرد گفت: این میزان سوخت بین واحدهای مختلف کشاورزی شامل انواع ماشین آلات، گلخانه ها، دامداریها و مرغداریها توزیع شده است که باتوجه به عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی و نیاز به نیروی محرکه و باعنایت به تنوع ماشین آلات در بخشهای مختلف کشاورزی و دامی، میزان سوخت مورد نیاز آنها توسط سازمان جهادکشاورزی تعیین و توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ارسال میشود.
مجرد افزود: با اجرای دقیق طرح پلاک گذاری ماشین آلات و ادوات کشاورزی در راستای کاهش مصرف سوخت که طی سالهای گذشته در دستور کار قرار گرفته بود، خوشبختانه شاهد نتایج مثبتی در مدیریت مصرف هستیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: اجرای طرح پلاک گذاری و توزیع الکترونیکی نفتگاز به ادوات کشاورزی اقدامی دیگر در راستای تحقق دولت الکترونیک است که بر این اساس، کشاورزان و روستائیان میتوانند با استفاده از این طرح بدون مراجعه حضوری و صرفه جوئی در وقت با مراجعه به سامانه https://newtejaratasan.niopdc.ir نسبت به ثبت نام جهت دریافت سهمیه سوخت اقدام کنند.
گروه معین اصلی منطقه متشکل از مدیر منطقه، معاون بازرگانی، رؤسای امور اداری و مالی، بازرسی، برنامه ریزی، مهندسی فرآورده ها، حراست، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه است که به صورت فصلی از تمامی نواحی، انبارهای نفت و سوختگیریهای هواپیمایی استان بازدید بهعمل میآورد.