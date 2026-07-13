به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه در بازدید گروه معین از ناحیه سلماس گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون بالغ بر ۳۰ میلیون لیتر سوخت کشاورزی در مرکز و شهر‌های شمالی استان آذربایجان غربی مصرف شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با روند کاهشی ۱۹ درصدی مواجه است.

احمد مجرد گفت: این میزان سوخت بین واحد‌های مختلف کشاورزی شامل انواع ماشین آلات، گلخانه ها، دامداری‌ها و مرغداری‌ها توزیع شده است که باتوجه به عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی و نیاز به نیروی محرکه و باعنایت به تنوع ماشین آلات در بخش‌های مختلف کشاورزی و دامی، میزان سوخت مورد نیاز آنها توسط سازمان جهادکشاورزی تعیین و توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال می‌شود.

مجرد افزود: با اجرای دقیق طرح پلاک گذاری ماشین آلات و ادوات کشاورزی در راستای کاهش مصرف سوخت که طی سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته بود، خوشبختانه شاهد نتایج مثبتی در مدیریت مصرف هستیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: اجرای طرح پلاک گذاری و توزیع الکترونیکی نفتگاز به ادوات کشاورزی اقدامی دیگر در راستای تحقق دولت الکترونیک است که بر این اساس، کشاورزان و روستائیان می‌توانند با استفاده از این طرح بدون مراجعه حضوری و صرفه جوئی در وقت با مراجعه به سامانه https://newtejaratasan.niopdc.ir نسبت به ثبت نام جهت دریافت سهمیه سوخت اقدام کنند.

گروه معین اصلی منطقه متشکل از مدیر منطقه، معاون بازرگانی، رؤسای امور اداری و مالی، بازرسی، برنامه ریزی، مهندسی فرآورده ها، حراست، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه است که به صورت فصلی از تمامی نواحی، انبار‌های نفت و سوختگیری‌های هواپیمایی استان بازدید به‌عمل می‌آورد.