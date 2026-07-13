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وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم برق اختصاصیافته به صنایع از ۳۶ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافته است، گفت: این روند برخلاف تأکید رئیسجمهور مبنی بر کاهش محدودیتهای برق واحدهای تولیدی است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در نشست بررسی وضعیت برق صنایع با حضور نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی، تشکلهای صنعتی، اتاقهای بازرگانی و مدیران وزارت صمت، با قدردانی از همکاری تولیدکنندگان، اصناف و انجمنهای تخصصی در مدیریت بازار طی ایام جنگ، گفت: با همراهی همه بخشهای تولید و توزیع، کشور در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم با کمبودی مواجه نشد.
وی با اشاره به ضرورت شتاببخشی به روند تولید افزود: انتظار این بود که پس از عبور از شرایط جنگ، تولید با سرعت بیشتری دنبال شود تا اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه تا پیش از فصل سرما محقق شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای پیشروی بخش تولید، محدودیت در تأمین برق است، اظهار داشت: در شرایط عادی، صنایع ۳۶ درصد برق کشور را مصرف میکردند، اما اکنون این سهم به ۲۴ درصد کاهش یافته است.
اتابک ادامه داد: در مقابل، سهم مصرف برق بخش خانگی از ۳۱ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته و بخش تجاری نیز افزایش مصرف داشته است؛ در حالی که این کاهش از محل برق صنایع تأمین شده است.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر کاهش محدودیتهای برق صنایع گفت: رئیسجمهور به صراحت دستور داده بود که در مدیریت ناترازی برق، بخش صنعت کمتر با محدودیت مواجه شود، اما آمارها نشان میدهد بیشترین کاهش سهم برق به صنایع اختصاص یافته است.
وزیر صمت ابراز امیدواری کرد با همفکری مجلس، فعالان اقتصادی و دستگاههای مرتبط، راهکارهای لازم برای رفع مشکلات موجود و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه تولید فراهم شود.