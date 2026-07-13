نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با کاهش ۱۲۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۱۷ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز هر کدام با ۵۰۰ هزار تومان کاهش قیمت، به ترتیب ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ و ۱۷۲ میلیون تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با ۵۰۰ هزار تومان قیمت، ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

ربع سکه هم بدون تغییر نرخ، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم با ۵ هزار تومان کاهش قیمت در بازار مشهد ۳۵۵ هزار تومان داد و ستد شد.