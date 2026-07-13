بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، امیر اکبری گفت: پتروشیمی جم در سال مالی گذشته، با وجود شرایط دشوار و بحرانی ناشی از تنشهای نظامی و جنگ تحمیلی علیه کشور، با ثبت رکوردهای بیسابقه در تولید و فروش، عملکردی درخشان از خود بر جای گذاشت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ برای صنعت پتروشیمی کشور یکی از پرچالشترین سالهای اخیر بود؛ محدودیتهای ناشی از جنگ، حملات به زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و اختلال در زنجیره تأمین، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرد؛ با این حال، پتروشیمی جم با اتکا به توان متخصصان داخلی و مدیریت منسجم، نهتنها روند تولید را حفظ کرد، بلکه رکورد تاریخی تولید پلیاتیلن را نیز به ثبت رساند.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم عنوان کرد: تولید این شرکت با اجرای طرحهای بهینهسازی و تعویض کاتالیست و تولید پلیاتیلن با صرف هزینهای کمتر از ۲۰ میلیارد تومان، به بیش از ۷۴۷ هزار تن رسید؛ رقمی بیش از ۳۰ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی ۶۰۰ هزار تنی شرکت و تولید کل محصولات شرکت نیز به ۲ میلیون و ۷۳۳ هزار تن رسید.رشد فروش باوجود تحریم و جنگ
وی همچنین گفت: درآمد فروش شرکت نیز با رشدی بیش از ۴۵ درصد همراه بود؛ دستاوردی قابلتوجه با در نظر گرفتن دشواریهای صادراتی ناشی از تحریمها و ناامنی منطقهای.
به گفته اکبری، ورود به بازارهای جدید تایوان و سودان، در کنار حفظ بازارهای سنتی و توسعه صادرات زمینی، نقش مهمی در این رشد داشته است.
وی از پیشبرد طرحهای توسعهای در شرایط بحرانی خبر داد و تصریح کرد: با وجود چالشهای امنیتی و اقتصادی، شرکت مسیر توسعه خود را متوقف نکرد که به برخی از این طرحها میتوان به شرح ذیل اشاره کرد:
_ تکمیل طرح پادجم در حال اجراست و بهرهبرداری کامل آن در سهماهه نخست سال ۱۴۰۶ انجام میشود.
_ طرح توسعه پلیمر کنگان با پیشرفت فیزیکی ۲۶.۵ درصد، تا پایان سال ۱۴۰۷ به بهرهبرداری میرسد.
دستیابی به فناوری تولید کاتالیست گرید «درب نوشابه» برای نخستینبار، که تنها مرحله آزمایش صنعتی آن باقی مانده است.
_ برنامه اصلاح ساختار یوتیلیتی متمرکز، با هدف افزایش استقلال واحدهای تولیدی و کاهش ریسک توقف تولید در شرایط بحرانی، که اجرای آن از امسال آغاز میشود.
مدیرعامل پتروشیمی جم تأکید کرد: این دستاوردها، با وجود شرایط خاص کشور و فشارهای ناشی از جنگ، نشاندهنده ظرفیت بالای عملیاتی، تابآوری و انعطافپذیری این مجتمع صنعتی است.