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معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: با فروشندگان دارو و عاملان سقط جنین در استان برخورد قضایی و قاطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی در برنامه زنده رادیویی پرسمان صدا و سیمای استان با اشاره به جرمانگاری هرگونه مداخله در سقط غیرقانونی گفت: با فروشندگان دارو و فعالان این حوزه که سبب سقط جنین شود برخورد قضایی میشود و برای سقط، حبسهای طولانی و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
حجت الاسلام زارع حسینی افزود: تعرض به جنین میتواند عمدی و غیرعمدی باشد که حتی برای سقط جنین ناشی از تصادف، جرمانگاری انجام شده است.
به گفته وی رسالت ما در دادگستری صیانت است و با افرادی که در حوزه پزشکی در بحث حذف و سقط جنین فعالیت میکنند، برخورد جدی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی افزود: هر فردی که مداخله در امر سقط جنین داشته باشد، حتی اگر به اندازه معرفی دارو و افراد باشد، در حوزه مجازات قرار میگیرند.
وی افزود: برای سقط مجاز، تیمهایی برای سقط درمانی و سلامتی مادر وجود دارد، تا مادر راحتتر از دوران بعد از سقط عبور کند.
حجت الاسلام زارع حسینی با اشاره به راه اندازی مراکز «نفس» گفت: این مراکز برای افرادی که باروری ناخواسته دارند وجود دارد که میتوانند به این مراکز مراجعه و تابآوری خود در مقابل این موضوع را بالاتر ببرند و یا از حمایتهای این مراکز بهرهمند شوند تا نفسهایی که برای آینده به آن نیاز داریم را حفظ کنیم.
مدیر گروه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز گفت: با توجه به تحقیقات، خانوادهها سه بحث اقتصادی، نامناسب بودن زمان بارداری و کافی دانستن تعداد فرزندان را علت سقط اعلام کردند، در حالی که هیچ فردی حق گرفتن ادامه حیات فرد دیگری را ندارد.
مصطفوی با تأکید بر اینکه سقط عمدی جنین سلامتی فرد را بسیار زیاد تهدید کرده و عوارض جسمی ایجاد میکند، افزود: باقی ماندن بقایای جنین یا جفت در بدن مادر، سوراخ شدن رحم، ناباروری بعد از این عمل و عوارض روحی از جمله پیامدهای سقط عمدی جنین است.