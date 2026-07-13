موفقیت ملیپوش وزن ۶۶ کیلوگرم؛
کسب مدال برنز مسابقات جودوی آسیا به جودوکار استان مرکزی
ابوالفضل محمودی جودوکار استان مرکزی موفق شد در چینتایپه مدال برنز مسابقات آسیا را کسب کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ درخشش ابوالفضل محمودی در چینتایپه؛ مدال برنز کاپ آسیا نصیب جودوکار استان مرکزی شد
ابوالفضل محمودی، ملیپوش وزن ۶۶ کیلوگرم جودوی کشور از استان مرکزی، با پیروزی در دیدار ردهبندی مقابل حریف کرهای، موفق شد مدال برنز رقابتهای کاپ آسیا ۲۰۲۶ را در چینتایپه از آن خود کند.
در ادامه رقابتهای حساس کاپ آسیا ۲۰۲۶ که در چینتایپه برگزار میشود، ابوالفضل محمودی، ملیپوش وزن ۶۶ کیلوگرم ایران و از استان مرکزی، عملکرد درخشانی از خود به جای گذاشت و به سکوی سوم ایستاد.
محمودی در نخستین مبارزه خود در این رقابتها، پس از گذراندن مرحله استراحت در دور نخست، موفق شد با غلبه بر «سونگون مون» از کره جنوبی، مسیر خود را به سمت مراحل بالاتر هموار کند. وی در ادامه با پیروزی بر «وون سو»، دیگر نماینده کره جنوبی، با اقتدار به مرحله نیمهنهایی راه یافت.
در دیدار نیمهنهایی، محمودی در تقابل با «سونگ هین ریو» از کره جنوبی به روی تاتامی رفت که در نهایت با واگذاری نتیجه، از صعود به فینال و کسب مدال طلا بازماند.
با این حال، ملیپوش جوان ایران در دیدار ردهبندی برای تعیین مدال برنز، بار دیگر مقابل نماینده کره جنوبی یعنی «سونگ بئوم جئون» قرار گرفت و مدال برنز رقابتهای کاپ آسیا ۲۰۲۶ چینتایپه را کسب کرد.