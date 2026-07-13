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ساینا خانعلیفرد، تکواندوکار شهرستان بهارستان، با کسب مقام اول در وزن منفی ۴۶ کیلوگرم رقابتهای انتخابی تیم ملی جوانان و بزرگسالان زنان، موفق به کسب مدال طلا و صعود به مرحله دوم رقابتها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره ورزش و جوانان بهارستان اعلام کرد: این مسابقات از ۲۰ تا ۲۳ تیرماه در فدراسیون تکواندو و با هدف انتخاب نفرات اعزامی به رقابتهای آسیایی چین در حال برگزاری است.
خانعلیفرد با این قهرمانی، دومین مدال طلای کشوری خود در سال جاری را نیز به دست آورد.
بر اساس آییننامه مسابقات، نفرات اول، دوم و سوم مشترک هر وزن به مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی راه پیدا کردند.