به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ کامران باقری لنکرانی فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص گرمازدگی، سالمندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای مثل فشارخون، قندخون و نارسایی کلیه توضیح می‌دهد.



به گفته باقری لنکرانی دونگرانی در فصل تابستان برای سالمندان وجود دارد که یکی از آنها گرما و دیگری سفر و اوقات فراغت است.

وی ادامه داد: توصیه‌هایی برای جلوگیری از کم آبی و گرمازدگی بدن سالمندان در فصل تابستان وجود دارد که با انجام اقداماتی ساده می توان از گرمازدگی سالمندان تا حدودی جلوگیری کرد.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: گرمازدگی سالمندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای مثل فشارخون، قندخون، نارسایی کلیه را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد. گرمازدگی در این سالمندان ممکن است فقط با علائمی از قبیل ضعف و بی حالی و یا از هوش رفتن و در حالت کما قرار گرفتن همراه باشد که بهتر است برای حفظ سلامت سالمند اقدامات پیشگیری به موقع را انجام دهیم تا سالمند دچار کم آبی نشود.



به گفته وی برخی دیگر از سالمندان ممکن است کم آبی بدن را احساس نکنند ولی باید پیشگیرانه از آب و مایعات استفاده کنند و در ساعات گرم روز که بین ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر است فعالیت بیرونی نداشته باشند و از وسایلی که مانع از گرمازدگی می‌شود مانند کلاه و لباس آستین بلند استفاده کنند.