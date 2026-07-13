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رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشتافزار و لوازم مهندسی تهران گفت: کاهش حضور دانشآموزان در مدارس، تعطیلیها و دورکاری ادارات، از مهمترین عوامل رکود بازار نوشتافزار در ماههای اخیر بوده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محسن گلستانی با اشاره به رکود حاکم بر بازار این صنف، گفت: کاهش حضور دانشآموزان در مدارس، تعطیلیها و دورکاری ادارات، افت تقاضا برای نوشتافزار را به دنبال داشته و بازار را با رکود مواجه کرده است.
وی افزود: سال گذشته حدود ۵۰ واحد صنفی از مجموع یکهزار و ۹۰۰ واحد دارای مجوز، فعالیت خود را متوقف کردند و پروانه کسب آنها باطل شد.
گلستانی با بیان اینکه ۶۰ درصد نوشتافزار پرمصرف کشور تولید داخل و ۴۰ درصد وارداتی است، اظهار کرد: تولیدکنندگان داخلی با وجود همه مشکلات همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشتافزار و لوازم مهندسی تهران گفت: محدودیت واردات موجب شده است تأمین بخشی از نیاز بازار با دشواری همراه باشد.