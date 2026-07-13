رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران گفت: کاهش حضور دانش‌آموزان در مدارس، تعطیلی‌ها و دورکاری ادارات، از مهم‌ترین عوامل رکود بازار نوشت‌افزار در ماه‌های اخیر بوده است.

تعطیلی مدارس و دورکاری، بازار نوشت‌افزار را در رکود فرو برد

تعطیلی مدارس و دورکاری، بازار نوشت‌افزار را در رکود فرو برد

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محسن گلستانی با اشاره به رکود حاکم بر بازار این صنف، گفت: کاهش حضور دانش‌آموزان در مدارس، تعطیلی‌ها و دورکاری ادارات، افت تقاضا برای نوشت‌افزار را به دنبال داشته و بازار را با رکود مواجه کرده است.

وی افزود: سال گذشته حدود ۵۰ واحد صنفی از مجموع یک‌هزار و ۹۰۰ واحد دارای مجوز، فعالیت خود را متوقف کردند و پروانه کسب آنها باطل شد.

گلستانی با بیان اینکه ۶۰ درصد نوشت‌افزار پرمصرف کشور تولید داخل و ۴۰ درصد وارداتی است، اظهار کرد: تولیدکنندگان داخلی با وجود همه مشکلات همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران گفت: محدودیت واردات موجب شده است تأمین بخشی از نیاز بازار با دشواری همراه باشد.