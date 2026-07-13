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کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی گفت: ضمن افزایش تدریجی دما تا اوایل هفته آینده، دمای هوا در نواحی گرمسیر حدود ۴۵ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.
محمد غیوری خواه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسانرضوی، افزود: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، تا اوایل هفته آینده ماندگاری هوا گرم و وزش باد دو پدیده جوی غالب در سطح استان است.
وی افزود: از نظر شدت گرما، ضمن افزایش تدریجی دما تا اوایل هفته آینده، برای روزهای پایانی هفته جاری و شنبه و یکشنبه هفته آینده در بسیاری نقاط استان دمای روزانه حدود ۳۹ یا ۴۰ درجه سلسیوس و در نواحی گرمسیر دما حدود ۴۵ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی ادامه داد: همچنین طی این مدت به ویژه طی امروز و جمعه وزش باد در نیمه شرقی و نقاط بادخیز استان گاهی به نسبت شدید بوده که احتمال بروز خسارت و خیزش گردوخاک (به ویژه طی جمعه) وجود دارد.
وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرمترین زمان به ۳۷ درجه میرسد. امشب نیز دمای مشهد به ۲۵ درجه سانتیگراد میرسد.
غیوری خواه افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۵ تا ۳۸ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.