در پی خطای محاسباتی و تجاوزگری اخیر نیروهای آمریکایی در سواحل جنوبی کشور، مردم بصیر و انقلابی شیراز ، پاسخ کوبنده و مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به متجاوزان را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در پی خطای محاسباتی و تجاوزگری اخیر نیروهای آمریکایی در سواحل جنوبی کشور، مردم بصیر و انقلابی شیراز در صد و سی و چهارمین شب حضور مداوم خود در خیابان‌ها، با مشت‌های گره‌کرده و قدم‌های استوار، حمایت قاطع خود را از جبهه‌های نبرد اعلام کرده و خواستار پاسخ کوبنده و مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به متجاوزان شدند.

این تحرکات دشمن در حالی رخ داد که آیین وداع با رهبر شهید هنوز به پایان نرسیده بود؛ اقدامی که از نگاه تحلیل‌گران، نشان‌دهنده عصبانیت دشمن از حضور حماسی مردم است.

در واکنش به این تجاوز که نقض آشکار تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی محسوب می‌شود، رئیس مجلس شورای اسلامی با ادبیاتی صریح به دولتمردان آمریکا هشدار داد: «آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید. دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت.»

آقای قالیباف با تأکید بر اینکه تنگه هرمز تنها با «ترتیبات ایرانی» و نه با تهدیدات آمریکایی مدیریت و بازگشایی خواهد شد، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران بر اجرای دقیق مفاد تفاهم‌نامه‌ها پایبند است و هرگونه تلاش دشمن برای تغییر مسیر مدیریت این تنگه استراتژیک را ناکام خواهد گذاشت.