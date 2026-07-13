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معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانغربی از اجرای ۲ هزار و ۷۵۰ برنامه اوقات فراغت در تابستان۱۴۰۵ در سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانغربی از اجرای ۲ هزار و ۷۵۰ برنامه اوقات فراغت در سراسر استان خبر داد و گفت: این برنامهها با مشارکت دستگاههای اجرایی استان و با هدف ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی، افزایش نشاط و امید، تقویت هویت ملی و ترویج سبک زندگی خانوادهمحور و کاهش شکاف نسلی در طول سال جاری برگزار میشوند.
شریزاده اظهار کرد: در راستای برنامهریزی برای غنیسازی اوقات فراغت جوانان، نشست کمیته تخصصی ذیل ستاد ساماندهی امور جوانان استان با محوریت اوقات فراغت برگزار شد و پس از ارسال دستورالعملهای مربوطه، برنامههای محوری با رویکرد پساجنگ، به تمامی مدیران کل دستگاهها و فرمانداران استان و ادارات ورزش و جوانان در شهرستانها ابلاغ شد. همچنین در روزهای آتی، جلسه اصلی ستاد ساماندهی امور جوانان استان، با محوریت اوقات فراغت با حضور مدیران دستگاههای عضو ستاد در استانداری برگزار خواهد شد.
وی افزود: بر اساس برنامههای اعلام شده از سوی دستگاههای اجرایی، ۱۹۵۸ عنوان برنامه در شش محور اصلی طراحی شده و معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان نیز از طریق ادارات شهرستانها و مجموعه معاونت، بیش از ۸۰۰ برنامه را با هم افزایی و همراهی سایر نهادها اجرا و راهبری خواهد کرد که در مجموع ۲ هزار و ۷۵۰ برنامه در سطح استان پیشبینی شده است که انتظار میرود در مجموع تعداد شرکت کنندگان در برنامههای اوقات فراغت امسال حدود ۱۶۷۰۰۰ نفر جوان در استان باشند.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانغربی با اشاره به بخش ورزشی این طرح گفت: علاوه بر محورهای حوزه جوانان، در حوزه ورزش نیز برنامههایی با مشارکت ۴۱۲ هزار و ۷۱۰ نفر در ردههای مختلف سنی برگزار خواهد شد که این فعالیتها در ۸۴۴ رشته ورزشی و یک هزار و ۱۴۵ مکان ورزشی سراسر استان اجرا میشود.
شریزاده با تشریح محورهای برنامههای اوقات فراغت خاطرنشان کرد: این برنامهها در شش محور شامل ارتقای مهارتهای شغلی و کارآفرینی، افزایش تابآوری اجتماعی، امید آفرینی و نشاط، تقویت سطح مشارکت اجتماعی و داوطلبانه جوانان، تقویت هویت ملی، دینی و انقلابی جوانان، ارتقای سواد رسانهای و مقابله با جنگ شناختی و همچنین ترویج سبک زندگی خانواده محور برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد: برگزاری دورههای مهارتآموزی، نمایشگاههای تخصصی، پاتوقهای جوانان، نشستهای فرهنگی و اجتماعی، پویشهای جهادی، تورهای بازدید از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و علمی استان، آموزش سواد رسانهای و برگزاری رویدادهای مشترک والدین و فرزندان جوان از مهمترین برنامههای اوقات فراغت امسال خواهد بود.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانغربی تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامهها، ایجاد فرصتهای سالم برای گذران اوقات فراغت، ارتقای مهارتهای زندگی، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت نشاط، امید و سرمایه اجتماعی در میان نسل جوان استان است.