به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نشست بررسی بهینه سازی مصرف انرژی شرکت گاز استان مازندران با حضور مدیران این شرکت و مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران برگزار شد و در این نشست آخرین وضعیت تجهیز نانوایی‌های استان به تجهیزات دوگانه‌سوز و راهکار‌های افزایش تاب‌آوری این واحد‌های خدمات‌رسان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران در این جلسه با تأکید بر ضرورت حمایت از نانوایان گفت: اعتقاد ما بر این است که برای تکمیل این فرآیند، باید تسهیلات ارزان‌قیمت و مناسب در اختیار نانوایان قرار گیرد تا بتوانند نسبت به تأمین و نصب تجهیزات دوگانه‌سوز و همچنین خرید موتور برق اقدام کنند. این حمایت‌ها علاوه بر افزایش تاب‌آوری واحد‌های خبازی، امنیت تأمین نان مردم را نیز در شرایط مختلف تضمین خواهد کرد.

سیدمحمد جعفری ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل و مجموعه شرکت گاز استان در مدیریت پایدار انرژی و همچنین همراهی و مسئولیت‌پذیری نانوایان استان در مقاطع حساس، افزود: نانوایان مازندران در روز‌های دشوار و شرایط ویژه کشور، به‌ویژه در ایام جنگ رمضان و همچنین هم‌زمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد شهید که با ورود و تردد گسترده مسافران در استان همراه بود، با افزایش ساعت کاری، مدیریت مناسب تولید و همکاری کامل با دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در تأمین پایدار نان و حفظ آرامش بازار ایفا کردند و اجازه ندادند روند خدمت‌رسانی به مردم و مسافران با کوچک‌ترین اختلالی مواجه شود؛ همراهی ارزشمندی که شایسته قدردانی است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به آمار‌های ارائه‌شده در این نشست درباره وضعیت دوگانه‌سوز بودن واحد‌های خبازی استان تصریح کرد: خوشبختانه مازندران از نظر میزان آمادگی نانوایی‌ها برای استفاده از سوخت جایگزین، در شرایط مناسبی قرار دارد و این موضوع می‌تواند در مواقع اضطراری، استمرار تولید و عرضه نان را تضمین کند.

جعفری خاطرنشان کرد: با توجه به نگاه حمایتی و دغدغه‌مندی استاندار محترم مازندران، نسبت به بهبود شرایط فعالیت نانوایان و پیگیری مستمر مسائل و مطالبات این قشر زحمتکش و همچنین تأکیدات و همراهی معاون اقتصادی و گردشگری استانداری، این اداره‌کل آمادگی کامل دارد تا با همکاری شرکت گاز، استانداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، پیگیری‌های لازم را برای تأمین منابع، تسهیل فرآیند‌ها و فراهم شدن زمینه بهره‌مندی نانوایان از تسهیلات ارزان‌قیمت جهت تجهیز واحد‌های خبازی به سامانه‌های دوگانه‌سوز و موتور برق به عمل آورد.

در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت گاز و جامعه نانوایان برای توسعه زیرساخت‌های انرژی در واحد‌های خبازی تأکید کردند و تجهیز هرچه بیشتر نانوایی‌ها به امکانات دوگانه‌سوز و برق اضطراری را گامی مؤثر در افزایش پایداری شبکه تأمین نان استان و ارتقای امنیت غذایی مردم دانستند.