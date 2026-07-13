به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن پیام دکتر مخبردزفولی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور عظیم، آگاهانه و پرشکوه ملت بزرگ ایران در آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، در تهران، قم، مشهد مقدس و همچنین در نجف اشرف و کربلای معلی و اظهار عشق و محبت و ارادت بی‌نظیر به شخصیت الهی این بزرگ مرد تاریخ معاصر جلوه‌ای ماندگار از وفاداری یک ملت و امت به آرمان‌ها، مجاهدت‌ها و میراث گران‌سنگ قائد شهید (رضوان الله تعالی علیه) بود که عمر مبارک خویش را وقف عزت اسلام، استقلال ایران و اعتلای امت اسلامی کرد.

این حضور تاریخی، صرفاً بدرقه پیکر یک رهبر نبود؛ بلکه تجدید بیعتی دوباره با مکتب، اندیشه و راهی بود که امام راحل عظیم‌الشأن خمینی کبیر (ره) و امام شهیدمان بنیان نهادند و با صبر و بصیرت، حکمت و شجاعت و مجاهدت و شهادت، آن را به سرمایه‌ای ماندگار برای ایران اسلامی تبدیل کردند. بر خود لازم می‌دانم از آحاد مردم شریف، بصیر و قدرشناس ایران و نیز همه دلدادگان انقلاب اسلامی که در اقصی نقاط جهان، به‌ویژه در حرم‌های مطهر اهل‌بیت علیهم‌السلام در عراق، با شکوهی کم‌نظیر یاد و نام رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. بی‌تردید این حضور، بزرگ‌ترین پاسداشت خدمات، مجاهدت‌ها و دستاورد‌های آن عبد صالح خدا و رهبر حکیم انقلاب اسلامی بود.

اکنون که ملت ایران با صلابت و آرامش از این آزمون بزرگ تاریخی عبور کرده است، مهم‌ترین مسئولیت ما، حفظ، تبیین و استمرار منظومه فکری و تحقق و اجرای راهبرد‌های رهبر شهید و حکیم انقلاب اسلامی است. اندیشه‌ای که در آن، علم، فناوری، نوآوری، خودباوری، استقلال علمی، مرجعیت علمی جهان اسلام، فرهنگ و تربیت نیروی انسانی مؤمن و کارآمد و پیوند عمیق میان پیشرفت علمی و ارزش‌های الهی، جایگاهی بنیادین دارد.

رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) همواره علم را موتور محرک اقتدار ملی و زیربنای تمدن نوین اسلامی می‌دانستند. تأکید مستمر ایشان بر نهضت تولید علم، توسعه فناوری‌های راهبردی، حمایت از نخبگان، گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، دستیابی به مرجعیت علمی و حرکت به سوی مرز‌های دانش، نقشه راهی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است که امروز بیش از هر زمان دیگری باید با قوت، انسجام و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود. جامعه علمی و فرهنگی کشور، دانشگاه‌ها، فرهنگستان‌ها، مراکز پژوهشی و همه نخبگان وظیفه دارند این میراث ارزشمند را نه‌تنها حفظ، بلکه با شتابی بیشتر به مرحله تحقق کامل برسانند. استمرار این مسیر روشن، در پرتو رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظ‌الله) و تبعیت از رهنمود‌ها و هدایت‌های معظم‌له شکل می‌گیرد و ضامن استمرار عزت، امنیت، پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

باید برخاست. برای تحقق ایران قوی، برای دستیابی به قله‌های دانش و فناوری، برای حفظ سرمایه عظیم اجتماعی، برای ساخت اقتصاد پیشرفته و تولید صنایع و محصولات دانش‌بنیان و برای ایجاد کشوری قدرتمند، جامعه‌ای پویا و عزت‌مند و ایران یکپارچه، قوی با ارزش‌های اسلامی و ایرانی.