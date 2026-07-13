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تیم ملی مردان کشورمان رقابت خود را در چهاردهمین دوره جام جهانی تیمی تکواندو از فردا با دیدار مقابل تایلند آغاز میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهاردهمین دوره جام جهانی تیمی تکواندو ۲۳ تا ۲۵ تیر با حضور ۸۴ تکواندوکار از ۹ کشور در شهر چونچئون کرهجنوبی برگزار میشود. ملیپوشان ایران در سه بخش مردان، زنان و تیمی مختلط برای کسب عنوان قهرمانی به میدان میروند.
تیم ملی مردان که پرافتخارترین تیم تاریخ این مسابقات محسوب میشود، بامداد سه شنبه ۲۳ تیر در نخستین گام مقابل تایلند قرار میگیرد. شاگردان پیام خانلرخانی در صورت عبور از این حریف، در مرحله بعد با برنده دیدار چین و هند روبهرو خواهند شد تا برای رسیدن به فینال تلاش کنند.
جام جهانی تیمی برخلاف رقابتهای انفرادی، با قوانین ویژهای برگزار میشود. هر تیم در بخش مردان و زنان از سه عضو اصلی و یک ذخیره تشکیل شده و در بخش مختلط نیز ترکیب تیمها شامل دو مرد و دو زن به همراه دو ورزشکار ذخیره است.
یکی از تفاوتهای مهم این مسابقات با سایر رقابت ها، تعیین سقف وزن برای هر تیم است؛ به گونهای که مجموع وزن سه عضو تیم مردان از ۲۴۰ کیلوگرم و سه عضو تیم زنان از ۲۰۰ کیلوگرم نباید فراتر رود. در بخش مختلط نیز سقف وزن دو مرد ۱۶۰ و دو زن ۱۳۵ کیلوگرم تعیین شده است. رقابتهای مختلط سابقه طولانی ندارد و از سال ۲۰۱۶ آغاز شده است.
دیدارها به صورت تکحذفی و در قالب سه راند برگزار میشوند و نتیجه هر مسابقه با سیستم Health Bar مشخص خواهد شد. در این شیوه، هر تیم مسابقه را با ۱۵۰ امتیاز سلامت آغاز میکند و امتیازها بر اساس ضربات مؤثر یا اخطارها کاهش مییابد. هر تیمی که امتیاز سلامت بیشتری حفظ کند یا امتیاز حریف را به صفر برساند، برنده راند خواهد بود.
نحوه امتیازدهی در این مبارزات هم متفاوت است. بر اساس مقررات، ارزش هر ضربه با توجه به نوع اجرای آن متفاوت است؛ از پنج امتیاز برای مشت به هوگو تا ۳۰ امتیاز برای ضربه چرخشی به سر. همچنین هر اخطار پنج امتیاز از امتیاز سلامت تیم کسر میکند. در این مسابقات محدودیتی برای تعداد تعویض وجود ندارد، اما هر ورزشکار پس از ورود باید حداقل ۱۵ ثانیه در میدان بماند و تیمی که مجموع اخطارهایش به ۴۰ برسد، بازنده خواهد بود.
برنامه مسابقات نیز به گونهای تنظیم شده که سهشنبه رقابتهای تیمی مردان، چهارشنبه مسابقات تیمی زنان و پنجشنبه دیدارهای تیمی مختلط برگزار شود.
تیم ملی مردان ایران با کسب ۶ عنوان قهرمانی، ۴ نایبقهرمانی و یک مقام سومی، پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی است و در پنج دوره اخیر نیز همواره جام قهرمانی را بالای سر برده است. تیم زنان ایران نیز در دوره گذشته برای نخستین بار قهرمان این رقابتها شد و تیم مختلط کشورمان تاکنون دو مدال نقره و یک برنز در کارنامه دارد.