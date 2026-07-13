به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرچهان گفت: کشاورزان این شهرستان بیش از سه هزار هکتار از زمین‌های خود را به کشت انواع محصولات صیفی اختصاص داده‌اند و پیش بینی می‌شود با مدیریت مناسب مزارع، تولید مطلوب حاصل شود.

علی موسی‌پور جشنی افزود: گوجه فرنگی، خیار، هندوانه، خربزه، طالبی و انواع صیفی‌جات متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی منطقه در مزارع این شهرستان کشت شده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرچهان گفت: جهاد کشاورزی این شهرستان با برنامه‌ریزی مناسب و همراهی کشاورزان، در مسیر توسعه تولید، ارتقای بهره‌وری و حمایت از بخش کشاورزی گام برمی‌دارد.