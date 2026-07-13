اعتراف به جنایت جنگی آمریکا در حمله به پل راه آهن در آق قلعه و همزمان اعتراف به ضربات موشکی موثر ایران به پایگاه آمریکا در اردن، و افزایش انتقاد‌ها در آمریکا درباره تشدید تنش‌ها از سوی ترامپ و گرانی‌ها درباره افزایش دوباره قیمت‌ها به ویژه قیمت بنزین افزایش پیدا کرده.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ اعتراف به جنایت جنگی آمریکا در حمله به پل راه آهن در آق قلعه و همزمان اعتراف به ضربات موشکی موثر ایران به پایگاه آمریکا در اردن، و همین طور افزایش انتقاد‌ها در آمریکا درباره تشدید تنش‌ها از سوی ترامپ و اینکه گرانی‌ها درباره افزایش دوباره قیمت‌ها به ویژه قیمت بنزین افزایش پیدا کرده.