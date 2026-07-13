بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مهرناز اسکندری با اشاره به نامگذاری هفته بهزیستی از ۲۴ تا ۳۰ تیر با شعار «بهزیستی در کنار مردم، برای زیستن بهتر»، اظهار کرد: این شعار بیانگر رویکرد تحولآفرین سازمان بهزیستی در توسعه خدمات خانوادهمحور، محلهمحور و مشارکتجویانه است تا خدمات تخصصی و حمایتی با دسترسی آسانتر و کیفیت بیشتر به جامعه هدف ارائه شود.
وی افزود: در حال حاضر ۵۰ هزار و ۱۸۷ خانوار شامل ۱۰۴ هزار و ۶۲۲ نفر در استان بوشهر زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند و از خدمات حمایتی، توانبخشی، اجتماعی و تخصصی این سازمان بهرهمند هستند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با تشریح برنامههای هفته بهزیستی گفت: همزمان با این هفته، ۲۵ واحد مسکونی ویژه مددجویان با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد ریال و ۸۰ طرح اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال در استان افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
وی برپایی میزهای خدمت، اجرای برنامههای سلامت روان و اجتماعی برای گروههای مختلف سنی، افتتاح طرحهایی از جمله «خانه منا»، «دستهای مهربانی» و «مهر و گفتوگو»، برگزاری بازیهای بومی و محلی ویژه سالمندان و همچنین نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات جامعه هدف را از دیگر برنامههای هفته بهزیستی در استان عنوان کرد.
اسکندری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توانمندسازی مددجویان، اظهار کرد: سال گذشته برای ۹۶۲ نفر در زمینه اشتغالزایی تسهیلگری انجام شد و در همین راستا ۲۷۲ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه برای ایجاد و پایداری اشتغال پرداخت شد.
وی از برنامهریزی برای ساخت ۵۴۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان در سال جاری خبر داد و افزود: تأمین مسکن پایدار، توسعه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی از مهمترین برنامههای بهزیستی برای ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف است.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر همچنین با قدردانی از مشارکت خیران گفت: سال گذشته بیش از ۹۱۹ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی از سوی خیران جذب شد که نقش مؤثری در توسعه خدمات و حمایت از جامعه هدف بهزیستی استان داشته است.