بهزیستی بوشهر هفته خدمت را با طرح‌های توانمندسازی آغاز می‌کند

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت: همزمان با هفته بهزیستی، طرح‌های مختلفی در سراسر استان اجرا می‌شود و برنامه‌های این هفته با هدف گسترش دسترسی جامعه هدف به خدمات تخصصی، توانمندسازی مددجویان و تقویت مشارکت‌های مردمی تدارک دیده شده است.