رئیس اتاق اصناف استان البرز از اعلام نرخ‌های جدید نان خبر داد و به مجری رادیو البرز گفت: از امروز قیمت نان بربری ساده ۸ هزار تومان، نان سنگک ساده ۱۲ هزار تومان، نان تافتون ۳ هزار و ۵۰۰ تومان و نان ماشینی ۲ هزار و ۳۰۰ تومان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، محمد دادخواه، رئیس اتاق اصناف استان البرز، در گفت‌وگوی رادیویی با برنامه «البرز من سلام» اظهار کرد: قیمت نان سنگک کنجدی تا سقف ۳۰ هزار تومان است و هرگونه عرضه این نان با نرخ بالاتر، تخلف محسوب می‌شود.قیمت نان در جلسات کارشناسی استانداری، فرمانداری و اتحادیه‌های صنفی بررسی و تعیین شده است، اگرچه افزایش هزینه‌های اجاره و سایر مخارج نانوایی‌ها واقعیتی انکارناپذیر است، اما مردم نباید بار این هزینه‌ها را پرداخت کنند.

دادخواه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا تخلف، موضوع را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۲۵ گزارش دهند و گفت: در برخی موارد ممکن است مشتری و نانوا برای تهیه نان آزادپز با قیمت بالاتر توافق کنند، اما این توافق مانع برخورد با تخلف نخواهد بود.

رئیس اتاق اصناف البرز همچنین با انتقاد از سفارش نان خارج از نوبت در ازای پرداخت مبلغ بیشتر، تصریح کرد: این رفتار برخلاف ضوابط و عدالت در ارائه خدمات است و نباید موجب شود نانوایی‌ها بر اساس میزان تقاضا، قیمت‌ها را افزایش دهند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد نانوایان قوانین را رعایت می‌کنند در برنامه رادیویی البرز من سلام گفت: با این حال مواردی از سودجویی نیز وجود دارد که با آن برخورد می‌شود.

دادخواه یکی از چالش‌های اصلی این حوزه را فاصله میان هزینه‌های واقعی نانوایان و قیمت آرد یارانه‌ای عنوان کرد و افزود: این موضوع نارضایتی‌هایی ایجاد کرده و لازم است دولت در سطح ملی برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری نان تصمیم‌گیری کند.

وی همچنین از اعلام نرخ‌های جدید نان خبر داد و به مجری رادیو البرز گفت: از امروز قیمت نان بربری ساده ۸ هزار تومان، نان سنگک ساده ۱۲ هزار تومان، نان تافتون ۳ هزار و ۵۰۰ تومان و نان ماشینی ۲ هزار و ۳۰۰ تومان است.

رئیس اتاق اصناف البرز در پایان با اشاره به ساماندهی نظام یارانه آرد خاطرنشان کرد: در حال حاضر نانوایی‌ها در دو گروه یارانه‌ای و آزادپز فعالیت می‌کنند و هرگونه استفاده از آرد یارانه‌ای خارج از ضوابط، توسط دستگاه‌های نظارتی پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد شد.