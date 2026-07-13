سوگواره شعر عاشورایی اقوام و عشایر با شعار باید برخاست ، فردا در شیراز

سوگواره شعر عاشورایی اقوام و عشایر با شعار باید برخاست ، فردا در شیراز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، امین‌الله قربانی کشکولی، دبیر سوگواره شعر عاشورایی اقوام، مذاهب و عشایر کشور، از برگزاری شانزدهمین دوره این رویداد فرهنگی-حماسی با شعار «باید برخاست» خبر داد. این مراسم با حضور شاعران منتخب از سراسر کشور ، فر دا سه‌شنبه ۲۳ تیر از ساعت ۲۱ در میدان معلم شیراز برگزار خواهد شد.

کشکولی با اشاره به سابقه ۱۶ ساله این رویداد در شناسایی و جذب شاعران ارزشی، آن را تلاشی برای تلفیق سه محور «دین، هنر و حماسه» دانست.

وی تأکید کرد که در این مراسم، شاعران منتخب با زبان‌ها، گویش‌ها و پوشش‌های متنوع اقوام ایرانی حضور می‌یابند تا چهره واقعی دین و ملیت این جامعه بزرگ و وفادار به انقلاب در معرض دید مردم قرار گیرد.

کشکولی برگزاری این سوگواره را یک «راهبرد مقدس و مردمی» برای معرفی ارزش‌های پاک جامعه عشایری و مقابله با تهاجم همه‌جانبه دشمنان دانست .