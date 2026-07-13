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معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش محدودیت تأمین برق صنایع از شبکه به ۸۵ درصد در تیر و مرداد، گفت: ادامه این روند، ضمن افزایش هزینههای تولید، فعالیت واحدهای صنعتی و تحقق اهداف تولید را با چالش جدی مواجه میکند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، آقای سعید شجاعی، معاون وزیر صمت در نشست بررسی وضعیت برق صنایع با بیان اینکه محدودیت تأمین برق صنایع از شبکه در خردادماه به حدود ۴۷ درصد رسیده است، گفت: بر اساس برنامه اعلامی وزارت نیرو، این محدودیت در تیر و مرداد به ۸۵ درصد افزایش مییابد و صنایع ناچار خواهند بود برق مورد نیاز خود را از طریق برق خودتأمین، نیروگاههای تجدیدپذیر یا بورس انرژی تأمین کنند.
وی افزود: صنایع کوچک و متوسط نیز اکنون با محدودیت ۳۳ درصدی مواجه هستند که به معنای تعطیلی دو روز در هفته است و در مجموع، صنایع کشور با حدود ۶۰ درصد محدودیت در دریافت برق از شبکه روبهرو هستند؛ شرایطی که در صورت نبود تدبیر، تا پایان مرداد ادامه خواهد داشت.
معاون وزیر صمت با اشاره به افزایش هزینه تأمین برق برای تولیدکنندگان اظهار کرد: نرخ پایه برق طی پنج سال گذشته بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته و صنعتگران به طور متوسط سه برابر نرخ پایه هزینه برق پرداخت میکنند. از سوی دیگر، قیمت برق در بورس انرژی در برخی معاملات به ۲۱ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده که فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
شجاعی تأکید کرد: افزایش هزینه انرژی، حاشیه سود صنایع را به حداقل رسانده و حتی بقای بسیاری از واحدهای تولیدی را با چالش مواجه کرده است. ما بارها هشدار دادهایم که در نیمه دوم سال، در صورت تداوم این روند، کشور با بحران و سونامی بیکاری روبهرو خواهد شد.
وی سه مطالبه فوری وزارت صمت را تشریح کرد و گفت: نخست آنکه محدودیتهای برق باید بهصورت عادلانه میان همه بخشهای مصرفکننده توزیع شود و تمام بار ناترازی بر دوش صنعت قرار نگیرد. دوم، میزان محدودیت برق شبکه برای صنایع کاهش یابد و سوم، عرضه برق در بورس انرژی بهگونهای مدیریت شود که از جهشهای شدید قیمتی جلوگیری شود.