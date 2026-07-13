به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اصفهان با اشاره با آمار ۱۲ هزار و ۶۶۳ نفری مستمری بگیران این صندوق در این استان گفت: ۲۰ درصد این افزایش در راستای قانون افزایش سالانه و ۱۰ درصد دیگر به منظور اصلاح فرمول محاسبه احکام حقوقی بوده است.

حسین تراکمه، ۱۴۷ هزار و ۵۶۶ نفر را در استان اصفهان زیر پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر دانست و افزود: در این صندوق، دوبرابر حق بیمه پرداختی بیمه شده را دولت پرداخت می‌کند و هزینه پرداخت بیمه در سالانه و در هشت سطح درآمدی و برای برخی مشمولان رایگان است.

وی گفت: کشاورزان ساکن در شهر‌ها و روستاها، عشایر، روستائیان و افراد ساکن در شهر‌های کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت می‌توانند عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اصفهان شوند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اصفهان به خدمات و مزایای عضویت درصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اشاره کرد و گفت: مستمری بازنشستگی، ازکار افتادگی و بازماندگان (فوت) - قابلیت انتقال سابقه بیمه به سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای و برعکس از جمله این مزایاست.

حسین تراکمه درباره موضوع درمان و دریافت دفترچه درمان هم گفت: مستمری بگیران این صندوق می‌توانند با مراجعه به سازمان بیمه سلامت شهرستان محل سکونت خود دفترچه بیمه سلامت دریافت کنند.