در سال جاری میز ان مصرف بنزین در منطقه ارومیه(مرکز و شمال آذربایجان غربی) با افزایش ۸ درصدی به بیش از ۳۳۰ میلیون لیتر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه با اشاره به سوخت رسانی بی وقفه به زائرین و مسافرین شرکت کننده در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید گفت: از ابتدای سالجاری تا به امروز بالغ بر ۳۳۰ میلیون لیتر بنزین در سطح منطقه بمصرف رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۸ درصدی مواجه هستیم.

احمد مجرد گفت: با توجه به اعلام اداره کل هواشناسی استان و افزایش بیش از حد دمای هوا در اولین ماه از فصل تابستان، کارکنان انبار‌های نفت مرکز وشهر‌های شمال استان آذربایجان غربی بطور شبانه روزی عملیات تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی را بی وقفه انجام میدهند.

مجرد افزود: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حال حاضر، بهینه سازی مصرف سوخت است لذا در فصل تابستان با تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، آغاز سفر‌های تابستانی، افزایش تردد‌ها و استفاده خودرو‌ها از کولر، بیش از پیش شاهد رشد مصرف هستیم.

وی خاطرنشان کرد: براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان در روز‌های آتی دمای هوا به ۴۰ درجه در شهر‌های استان خواهد رسید و در این هوای گرم طاقت فرسا کارکنان عملیاتی انبار‌های نفت مشغول سوخترسانی هستند.

مجرد تأمین بی‌وقفه و عرضه مطلوب سوخت در بخش‌های مختلف مصرف را مرهون تلاش جمعی و فعالیت شبانه‌روزی مجموعه کارکنان پشتیبانی و عملیاتی، رانندگان نفتکش و متصدیان جایگاه‌های سوخت دانست.

وی تصریح کرد: در پی افزایش دما و گرم شدن بیش از حد هوا شهروندان عزیز در رابطه با نگهداری مواد سوختی از قبیل بنزین و غیره... داخل ظروف اکیدا خودداری نمایند تا شاهد حوادث ناگوار مانند انفجار در داخل و خارج وسایل نقلیه نباشیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد وضعیت ذخیره سازی فرآورده‌های نفتی در انبار‌های نفت منطقه مطلوب بوده و شهروندان عزیز نگران تامین و توزیع سوخت مورد نیاز خود نباشند.