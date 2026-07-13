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اجرای ۲ طرح زیرساختی برای توسعه آب شیرین کن در منطقه ویژه شهرستان لامرد آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: ۲ طرح ساخت مخازن ذخیره آب و ساختمانهای جانبی آب شیرینکن با هزینه حدود به هزار میلیارد ریال در حال اجرا است.
سیدامیر برهانی نائینی افزود: ساخت مخازن ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعبی و هزار مترمکعبی و یک ایستگاه پمپاژ از پیش نیازهای توسعهی آب شیرین کن منطقه ویژه اقتصادی لامرد بود که پیمانکار با مبلغ قرارداد بیش از ۴۶۴ میلیارد ریال آغاز به کار کرده است.
وی بیان کرد: طرح ساخت مخازن ٣٠ درصد پیشرفت دارد که آرماتوربندی دیوارها در حال اجرا است و به زودی قالب بندی و بتن ریزی دیوارهای مخازن آغاز میشود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: با بهرهبرداری از طرح مخازن ذخیره آب در منطقه ویژه ظرفیت ذخیره سازی آب این منطقه به هفت هزار مترمکعب افزایش مییابد.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.