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مدیر عامل شرکت برق منطقهای فارس و بوشهر، با اشاره به استقرار جبهه هوای گرم در کشور و حساسیت بالای شرایط بهرهبرداری از شبکه، رمز عبور موفق از این روزهای سخت را «همدلی مردم و مدیریت هوشمندانه مصرف» دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، قائدی با بیان اینکه تأمین برق پایدار در شرایط کنونی با چالشهای مضاعفی روبهرو است، اظهار داشت: آسیبهای باقیمانده از جنگ ۴۰ روزه، فشار مضاعفی بر زیرساختها و شبکه برق وارد کرده است. از سوی دیگر، تداوم گرمای شدید در روزهای آینده موجب افزایش مصرف بهویژه در بخش سرمایشی شده و همزمان، این دمای بالا تحمل و راندمان تجهیزات شبکه را کاهش میدهد. ترکیب این افزایش مصرف و افت تابآوری تجهیزات، شرایط بهرهبرداری از شبکه را بسیار حساستر از گذشته کرده است.
او با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف توسط مشترکان اکنون مهمترین عامل برای کمک به حفظ پایداری شبکه است، صرفهجویی در مصرف برق را در این مقطع نه تنها یک انتخاب، بلکه یک «ضرورت فنی و ملی» خواند و از تمام مشترکان، صنایع و کشاورزان دعوت کرد تا به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» بپیوندند.
مدیر عامل برق منطقهای فارس و بوشهر افزود: تنظیم دمای سامانههای سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی و عدم استفاده از تجهیزات پرمصرف در ساعات اوج بار (یعنی از ساعت ۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳)، گامهای ساده اما حیاتی هستند که پایداری شبکه برق را برای همه تضمین میکنند.