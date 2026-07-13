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مراسم گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران فردا در در زورخانه امام علی (ع) ارومیه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم گرامیداشت یاد وخاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله سید علی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) با حضور مسئولین استانی، جامعه ورزش و جوانان، ورزشکاران، قهرمانان، پیشکسوتان و جوانان انقلابی فردا در ارومیه برگزار میشود.
این مراسم ساعت ۱۹ روز سه شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۵ در زورخانه امام علی (ع) واقع در مجموعه ورزشی غدیر ارومیه برگزار خواهد شد.