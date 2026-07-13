مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر:

تنها ۶ درصد از وصول مالیاتی از بازاریان است

احمد حسین پور گفت: در سه ماه گذشته از سال، درآمد‌های مالیاتی در استان بوشهر ۵۱ درصد افزایش یافته، ولی تنها ۶ درصد آن از اصناف و بازاریان و ۹۴ درصد آن از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است.