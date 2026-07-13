بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر بهمناسبت هفته مالیات در گفتوگو با خبرنگار صدوسیما با اشاره به اینکه با توجه به شرایط جنگیِ پیش آمده، اظهارنامه مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی تا ۳۱ شهریور تمدید شده، گفت: در سال ۱۴۰۴، ۴۸ هزار میلیارد تومان وصول مالیاتی در استان بوشهر داشتهایم که نسبت به ۱۴۰۳، ۵۶ درصد رشد داشته است.
احمد حسینپور افزود: در بخش ارزش افزوده نیز در سه ماهه سال ۱۴۰۴، هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان وصول شده بود، اما در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵، دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده وصول شده که ۵۱ درصد در استان بوشهر رشد داشته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر اضافه کرد: رویهمرفته این ادارهکل پارسال ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد دشته است که بر اساس تفاهمنامه سازمان، استانهایی که بتوانند مازاد درآمد داشته باشند ۵۰ درصد به استان برگشت داده میشود.
او ادامه داد: پارسال استان بوشهر هزار و ۱۰۰ میلیارد برای مازاد درآمد داشتهایم که میبایست استاندار و مسئولان استان با پیگیریها، آن را به استان بازگردانند.
حسینپور بیان کرد: با اینکه درآمدهای مالیاتی استان افزایش داشته، اما هیچ فشاری بر مردم، اصناف و بازاریان وارد نشده است؛ ۹۵ درصد از این درآمد ملی از شرکتهای نفتی، گازی و پتروشیمی بوده و تنها ۶ درصد از آن از بازاریان بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر گفت: سقف معافیتهای مالیاتی نیز بالا رفته است و بههمین دلیل از مردم مالیات کمتری گرفته شد.
او افزود: بانکها نیز جرائم تأخیر پرداختهای بانکی است را کامل بخشیدند.
احمد حسینپور اضافه کرد: ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عوارض به شهرداریها، دهیاریها و روستاهای بدون دهیاری برای آبادانی نیز پرداخت شده که این هم رشد داشته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر گفت: در مالیاتستانی برای بخش سلامت استان نیز ۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت انتقال دادهایم که استاندار، سازمان مدیریت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی باید پیگیر بازگردانی آن باشند. همچنین برای بخش ورزش و جوانان استان، ۲۶۰ میلیارد تومان داده شده است.