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رعایت راهکارهای ساده در مصرف آب و استفاده صحیح از تأسیسات خانگی، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه آب آشامیدنی استان دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون بهرهبرداری آب شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به تداوم شرایط کمآبی در استان اصفهان گفت: با وجود اجرای گسترده طرحهای فنی برای کاهش هدررفت و مدیریت هوشمند شبکه، پایداری تأمین آب آشامیدنی در روزهای اوج مصرف، بیش از هر زمان دیگری به مدیریت مصرف مشترکان وابسته است.
محمودرضا فیروزیفر با بیان اینکه سرانه مصرف آب در استان اصفهان ۱۶۷ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز است، افزود: این میزان بالاتر از الگوی مصرف بوده و کاهش مصارف غیرضروری میتواند نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه آبرسانی ایفا کند.
وی استفاده بهینه از کولرهای آبی را یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت مصرف دانست و گفت: هر کولر آبی در فصل گرما روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ لیتر آب مصرف میکند؛ از اینرو تنظیم شناور، نصب سایهبان، استفاده از دور کند و انجام سرویس دورهای کولر، تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف آب دارد.
معاون بهرهبرداری آب شرکت آبفای استان اصفهان همچنین انتقال مصارف پرآب از ساعات اوج مصرف به ساعات پایانی شب را اقدامی مؤثر در کاهش فشار شبکه عنوان کرد و افزود: استفاده از ماشین لباسشویی و شستوشوهای غیرضروری در خارج از بازه زمانی ۱۲ ظهرتا ساعت ۱۸، به توزیع متعادلتر آب در شبکه کمک میکند.
فیروزی فر با بیان اینکه نصب مخزن ذخیره و پمپ مطابق ضوابط فنی، راهکار مناسبی برای تأمین فشار آب در ساختمانهاست گفت:، اما نصب مستقیم پمپ روی شبکه توزیع آب، اقدامی غیرقانونی است که علاوه بر تضییع حقوق سایر مشترکان، موجب اختلال در شبکه و آسیب به تأسیسات خواهد شد.
معاون بهرهبرداری آب آبفای استان اصفهان در پایان با اشاره به تداوم پویش «اصفهان منهای ۲۰» افزود: این پویش با هدف ترویج مدیریت مصرف و کاهش روزانه ۲۰ لیتر از مصرف هر شهروند همچنان ادامه دارد و همراهی مردم، مهمترین سرمایه برای عبور از روزهای گرم و حفظ پایداری تأمین آب آشامیدنی استان است.