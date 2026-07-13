به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌ رضوی ، معاون بهره برداری شرکت مجتمع فولاد خراسان گفت: فولادمردان واحد نورد فولاد خراسان رکورد تولید روزانه‌ محصول نهایی (با مقطع ۲۸ میلیمتر) را شکستند.

فرشید فضیلتی افزود: تلاشگران واحد نورد، در روز ۱۹ تیرماه با تولید روزانه ۲۴۳۸ تن میلگرد با مقطع ۲۸، نِصاب پیشین تولید روزانه این محصول را ۴۷ تن ارتقا دادند.

وی اظهار داشت: این موفقیت و رکوردزنی حاصل حمایت‌ های مدیریت عالی شرکت، پشتکار، توانمندی، تعهد کارکنان، انگیزه، پشتیبانی و تامین مناسب و به موقع ملزومات تولید است.

فضیلتی ضمن قدردانی از تلاش های بی وقفه همکاران این مجموعه گفت: با توجه به دشواری های زیاد از جمله مباحث مربوط به انرژی در صنعت کشور و تامین مواد اولیه، با پیگیری ها، انگیزه‌ و روحیه‌ی منابع انسانی شرکت، امیدواریم روند رو به رشد تولید در ماه‌های آتی‌ نیز استمرار یابد.

وی افزود: این موفقیت در حالی رقم خورد که آخرین رکورد ثبت شده از تولید روزانه این محصول با ۲۳۹۱ تن، در آذرماه سال ۱۴۰۴ ثبت شده بود.