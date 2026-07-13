به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌ رضوی ، معاون بهره برداری شرکت مجتمع فولاد خراسان گفت: کارکنان واحد نورد فولاد خراسان رکورد تولید روزانه‌ محصول نهایی (با مقطع ۲۸ میلیمتر) را شکستند.

فرشید فضیلتی افزود: تلاشگران واحد نوردمجتمع فولاد خراسان هم ، در روز ۱۹ تیرماه با تولید روزانه ۲۴۳۸ تن میلگرد با مقطع ۲۸، نِصاب پیشین تولید روزانه این محصول را ۴۷ تن ارتقا دادند.

فضیلتی ابراز امیدواری کرد با توجه به دشواری های زیاد از جمله مباحث مربوط به انرژی در صنعت کشور و تامین مواد اولیه، با پیگیری ها، انگیزه‌ و روحیه‌ی منابع انسانی شرکت، امیدواریم روند رو به رشد تولید در ماه‌های آتی‌ نیز استمرار یابد.

وی افزود: این موفقیت در حالی رقم خورد که آخرین رکورد ثبت شده از تولید روزانه این محصول با ۲۳۹۱ تن، در آذرماه سال ۱۴۰۴ ثبت شده بود.