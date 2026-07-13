به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در طرح حامی حدود ۸۰۰ مدرسه به‌صورت متمرکز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده‌اند و در این طرح بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ معلم مشارکت دارند و دانش‌آموزانی که در ارزشیابی‌های خردادماه نیازمند تلاش بیشتر تشخیص داده شده‌اند، می‌توانند از این خدمات آموزشی بهره‌مند شوند.

محمدرضا نظریان مدیرکل آموزش و پرورش استان به اجرای طرح «حامی» (حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان) اشاره کرد و افزود: این طرح ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی از پایه اول تا ششم است تا سی ام شهریور ، در روز‌های دوشنبه و چهارشنبه در مدارس ابتدایی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رایگان بودن این طرح از خانواده‌ها دعوت کرد در صورت نیاز فرزندان خود به حمایت آموزشی، از این فرصت بهره‌مند شوند و تاکید کرد: مدیران مدارس آمادگی کامل برای همکاری و ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان را دارند.