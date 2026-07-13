نادر محمدی، مدافع فصل گذشته تیم فوتبال ذوب‌آهن به باشگاه اسپارتاک مسکو روسیه پیوست.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نادر محمدی با قراردادی ۱+۱ ساله به باشگاه اسپارتاک کوستروما مسکو پیوست. این مدافع پس از پایان همکاری با ذوب‌آهن اصفهان، به عنوان بازیکن آزاد راهی فوتبال روسیه شد.

محمدی در سال‌های اخیر به دلیل پرتاب‌های اوت بلند و خاص خود به «منجنیق» شهرت پیدا کرده بود و حالا امیدوار است این ویژگی را در فوتبال روسیه نیز به نمایش بگذارد.

این بازیکن در دو مقطع پیراهن ذوب‌آهن را بر تن کرد و در فاصله این دو دوره نیز برای گل‌گهر سیرجان به میدان رفت. او پیش از این سابقه بازی برای تیم‌های پیکان و تراکتور را هم در کارنامه داشت.

پیش از نادر محمدی، پدرام قاضی‌پور، مدافع ذوب‌آهن، و پارسا جعفری، دروازه‌بان فصل‌های اخیر این تیم، نیز از جمع سبزپوشان جدا شده بودند تا تغییرات در ترکیب این تیم برای فصل جدید ادامه داشته باشد.