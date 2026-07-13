همراه با پاکسازی پوشش گیاهی از حریم درختان پارکهای جنگلی؛
سبقت از بحران با ایجاد ۳۰ کیلومتر «آتشبُر» در پهنههای حساس استان مرکزی
با هدف ایجاد حائلهای دفاعی برای مهار آتش سوزی احتمالی، ۳۰ کیلومتر «آتشبر» در پهنههای حساس استان مرکزی احداث شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اراک از اجرای ۳۰ کیلومتر آتشبر در مناطق بحرانی منابع طبیعی شهرستان خبر داد و گفت: با هدف صیانت از عرصههای طبیعی و کاهش آسیبپذیری در برابر آتشسوزی، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی را در کانونهای بحرانی این شهرستان به اجرا درآوردهایم.
محمد رضایی افزود: شهرستان اراک با وسعتی بالغ بر ۴۸۰ هزار هکتار، شامل ۲۵۰ هزار هکتار اراضی ملی و ۱۳۰ هزار هکتار مستثنیات، دارای اکوسیستمهای حساسی است که حفاظت از آنها نیازمند رویکردهای نوین پیشگیرانه است. در این میان، پارکهای جنگلی چپقلی به وسعت دو هزار هکتار، فدک ۳۰۰ هکتار، شهید باهنر ۲۷۰ هکتار، شهید رجایی با ۳۰ هکتار و همچنین ۵۰ هزار هکتار از عرصههای کویری (کویر میقان)، به دلیل دارا بودن ویژگیهای خاص زیستمحیطی، در زمره مناطق بحرانی حریق قرار دارند.
رضایی گفت: بر همین اساس، با رویکردی پیشدستانه، پروتکلهای مدیریت بحران حریق در دستور کار قرار گرفته است و برگزاری جلسات تخصصی با ستاد مدیریت بحران شهرستان، تبیین راهکارهای ایمنی برای بهرهبرداران عرصهها و برگزاری دورههای آموزشی-ترویجی برای جوامع محلی، از جمله اقدامات ستادی و آموزشی این نهاد در راستای ارتقای فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی بوده است.
او افزود: در بخش عملیاتی نیز، با هدف ایجاد حائلهای دفاعی برای مهار احتمالی آتش، ۳۰ کیلومتر «آتشبر» در پهنههای حساس احداث شده است. همچنین به منظور حذف عامل افزایش خطر و کاهش تراکم سوخت، عملیات شخمزنی و پاکسازی پوشش علفی یکساله در سطح ۱۵۰ هکتار از حریم درختان در پارکهای جنگلی صورت گرفته است تا بستر لازم برای جلوگیری از گسترش احتمالی حریق فراهم آید.