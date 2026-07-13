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عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حمایت مجلس از برنامههای وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن استیجاری، گفت: هرگونه طرح یا لایحه مورد نیاز برای اصلاح روند اجرای طرحهای مسکن استیجاری، با همراهی و حمایت مجلس بررسی و تصویب خواهد شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در نشست اعضای این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی، بر حمایت قوه مقننه از اجرای طرحهای مسکن استیجاری تاکید کرد و گفت: مجلس آمادگی دارد برای رفع موانع قانونی و اصلاح روند اجرای این طرحها، همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی انجام دهد.
وی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در ساماندهی بازار اجاره، اظهار داشت: برنامههای وزارت راه و شهرسازی در حوزه کنترل بازار اجاره و توسعه مسکن استیجاری، آغاز مناسبی برای پاسخگویی به نیاز مستاجران است.
بدری افزود: هرچند خرید ۱۰ هزار واحد و احداث ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری در مقایسه با جمعیت مستاجران کشور کافی نیست، اما این اقدام میتواند زمینهساز توسعه سیاستهای حمایتی در این بخش باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: مهمترین گام در حل مشکلات بازار مسکن، شناخت دقیق مسائل و ارائه راهکارهای عملیاتی است که وزارت راه و شهرسازی این موضوع را در دستور کار قرار داده است.