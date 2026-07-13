در حالی که جهان با بحران‌های انسانی و سلطه‌گریِ قدرت‌های استکبار روبروست، جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی، نه تنها به عنوان یک رهبر ملی، بلکه به عنوان الهام‌بخشِ مبارزانِ تحت‌ستم در سراسر جهان، بازتعریف شده است. او که از میان لایه‌های مظلومان برخاست، با برقراری پیوند میان «اقتدار سیاسی» و «مبارزه برای حق»، به عنوان «آقای آزادگان جهان» در حافظه‌ تاریخیِ آزادی‌خواهان نقش بسته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، تحلیل‌های جدید از جایگاه معنوی و سیاسی رهبر شهید انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد که اندیشه‌ ایشان، مرز‌های جغرافیایی را درنوردیده و به یک الگوی جهانی برای مبارزه با ظلم تبدیل شده است. او که همواره بر کرامت انسانی و حقِ مالکیتِ سرزمین‌ها تأکید داشت، با نگاهی فراتر از مرزها، توانست پیوندی عمیق میان جریان‌های آزادی‌خواه در فلسطین، یمن، لبنان و افغانستان برقرار کند.

برخلاف رویکرد‌های قدرت‌طلبانه، رهبری که از میان توده‌های مردم برخاست، از همان ابتدا سیاست خود را بر پایه «استکبارستیزی» استوار کرد. این رویکرد، او را از یک فرمانده‌ سیاسی، به یک «یار و یاور» برای کسانی بدل کرد که در برابر قدرت‌های جهانی، تنها و بی‌یاور بودند. واژه‌ی «آزادگان» در کنار نام ایشان، نه یک لقب تشریفاتی، بلکه بازتابی از حقیقتِ ایستادگیِ بی‌وقفه در برابر ناهنجاری‌های جهانی است.