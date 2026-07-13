کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی گفت: با توجه به استقرار الگوی تابستانه در استان، آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع به ویژه در مناطق ارسباران دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، نوروز اصغرزاده با بیان اینکه برای آگاهی مردم و دستگاه‌های خدمات رسان از وضعیت پیش رو، هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است افزود: بر اساس نقشه‌های هواشناسی ماندگاری گرمای هوا تا روز جمعه در استان ادامه می‌یابد.

وی اظهار کرد: با توجه به افزایش دما، تداوم روز‌های گرم و استمرار بی هنجاری گرما، افزایش مصرف حامل‌های انرژی، گرمازدگی گروه‌های حساس، آسیب به محصولات کشاورزی و بروز تنش دمایی در سالن‌های پرورش دام و طیور دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی مدیریت بهینه در مصرف انرژی، خودداری از فعالیت گروه‌های حساس در فضای باز به ویژه در ساعات گرم روز، خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت و تدارک برق اضطرای در سالن‌های پرورشی را خواستار شد.

اصغرزاده با بیان اینکه دمای هوای تبریز فردا به ۴۰ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای این شهر در گرمترین زمان به ۳۵ و در خنک‌ترین زمان به ۲۲ درجه سانتیگراد بالای صفر رسید.