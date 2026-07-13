

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی علیپور مهاجم ۳۰ ساله و ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس بعد از توافق با مدیران این باشگاه، قرارداد خود را به مدت یک فصل با سرخ‌پوشان پایتخت تمدید کرد تا در جمع قرمز‌ها ماندگار شود.

علیپور در تابستان ۱۴۰۳ بعد از ۴ فصل با قراردادی دو ساله به پرسپولیس بازگشت تا لباس این تیم را برتن کند و حالا برای سومین فصل متوالی قرار است با لباس این تیم در فصل پیش رو به میدان برود.

علیپور در این دو فصل ۶۴ بازی با لباس پرسپولیس انجام داده که حاصل آن ۲۱ گل و ۱۲ پاس گل بوده است.