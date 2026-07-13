مردم شهرستان‌های استان تهران دیشب طی تجمعات گسترده در خیابان‌ها، ضمن تأکید بر تداوم مدیریت ایران بر تنگه هرمز، خواستار مواجهه با دشمن تنها از طریق «زبان قدرت» شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضور مستمر مردم در شهرستان‌های استان تهران در شب ۱۳۴، پیام‌های صریچی از حمایت مردمی از مواضع کشور را به همراه داشت. شرکت‌کنندگان در این تجمعات، بر لزوم حفظ وحدت و ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی تأکید کرده و مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را نمادی از قدرت و اقتدار ملی دانستند.

این حضور گسترده مردی که با هدف پشتیبانی از نیرو‌های مسلح در میدان نبرد صورت گرفته است، طبق تحلیل‌ها، فشارہای اجتماعی و میدانی شدیدی بر دشمن وارد کرده و منجر به عقب‌نشینی‌های متوالی آنها در مواجهه با اراده ملت ایران شده است.