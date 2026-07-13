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ستاد مرکزی اربعین حسینی در اطلاعیهای مرزهای خروجی و ورودی برای اتباع و مهاجران خارجی برای حضور در مراسم اربعین را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به اطلاع کلیه اتباع و مهاجران خارجی که قصد تشرف به عتبات عالیات در ایام مراسم اربعین حسینی را دارند، میرساند:
۱ ـ تمامی اتباع و مهاجران خارجی مجاز مقیم کشور همچون هموطنان ایرانی، موظف به ثبتنام در سامانه سماح و بیمه نمودن خود از طریق این سامانه هستند و در غیر اینصورت مجاز به خروج از مرز نیستند.
۲ ـ به منظور انجام دادن سفر زیارتی به کشور عراق، دریافت دفترچه سند خادم توسط اتباع مقیم از طریق دفاتر کفالت الزامی است.
۳ ـ با توجه به ممنوعیت صدور سند خادم در استانهای مرزی، اتباع مقیم باید قبل از عزیمت به سفر نسبت به اخذ سند مذکور در استان محل سکونت خود اقدام کنند و بدون داشتن سند خادم (صادره در سال جاری) از حضور در مرزها اکیداً خودداری کنند.
۴ ـ مرزهای خروجی و ورودی برای اتباع و مهاجران خارجی به شرح زیر است:
الف ـ مرز شلمچه در استان خوزستان: اتباع و مهاجران خارجی مجاز مقیم کشور.
ب ـ مرز چذابه در استان خوزستان: اتباع و مهاجران خارجی غیرمقیم از کشورهای افغانستان، پاکستان و شبه قاره هند.
ج ـ مرزهای خسروی، باشماق و تمرچین در استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی: اتباع و مهاجرین خارجی غیرمقیم از کشورهای حوزه قفقاز، آسیای میانه و ترکیه.
ضمنا به اطلاع کلیه زائرین میرساند، با توجه به سیاستهای اعلامی کشور عراق، از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۵ (همزمان با شروع ماه صفر) کاپوتاژ خودروها به آن کشور ممنوع است.
اطلاعرسانی آخرین اخبار مرتبط با برگزاری مراسم اربعین از طریق کانال رسمی این ستاد در پیامرسانهای داخلی به نشانی setadarbaeen_ir@ صورت میپذیرد.