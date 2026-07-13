پخش زنده
امروز: -
مراسم بزرگداشت قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنهای و شهدای فراجا در جنگ تحمیلی سوم در فرماندهی انتظامی گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، نماینده ولی فقیه در گیلان در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنهای و شهدای فراجا در جنگ تحمیلی سوم در فرماندهی انتظامی گیلان گفت: شهادت تنها یک حادثه نیست، بلکه مکتبی پویا و الهامبخش است.
نماینده ولی فقیه در گیلان با تبیین ابعاد متعالی شهادت و نیز جایگاه رفیع مدافعان امنیت، گفت: شهادت مکتبی پویا و الهامبخش است که آثار آن در مرزهای جغرافیایی محصور نمانده و تأثیرات جهانی بر وجدانهای بیدار برای حقیقتجویی و عدالتخواهی بر جای میگذارد.
آیت الله فلاحتی با اشاره به نقش بیبدیل نیروهای انتظامی و مدافعان امنیت، افزود: فداکاری، ازخودگذشتگی و مجاهدت نیروهای مؤمن و خدوم انتظامی، ستون استوار حفظ امنیت و آرامش کشور است و این جان برکفان با ایثار، فضای امنی را برای آحاد جامعه فراهم آوردهاند که این مهم سرمایهای گرانبها برای پایداری و ثبات نظام اسلامی است.
وی با تأکید بر لزوم پرهیز از قضاوتهای شتابزده در تحلیل حوادث جامعه، تصریح کرد: قضاوت پیش از حصول شناخت و تحلیل ریشهای حوادث، میتواند به انحراف از واقعیت منجر شود لذا ضروریست جامعه و نخبگان پیش از هرگونه اظهارنظر، جوانب و پیامدهای پنهان حوادث را واکاوی کنند.
نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین بر لزوم بصیرتافزایی و ترویج روحیه استقامت، تاکید و تصریح کرد: ملتهایی که با تکیه بر باورهای عمیق دینی و نگاهی بصیرتمحور حرکت میکنند، در برابر توطئهها و فشارهای دشمنان آسیبناپذیر باقی خواهند ماند.