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کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به ادامه هوای گرم و افزایش دما تا بیش از ۵۰ درجه در نواحی گرمسیری، از مردم خواست از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مجتبی میهن پرست» با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، اظهار کرد:به دلیل استقرار موج گرمای شدید بر روی استان، انتظار میرود تا اواخر هفته تداوم هوای گرم را شاهد باشیم.
امروز و تا حدودی فردا، هوا به شدت گرم خواهد بود و دمای بیش از ۵۰ درجه برای نواحی گرمسیری و بالاتر از ۴۰ درجه برای نواحی سردسیری پیشبینی میشود.
کارشناسان هواشناسی نسبت به خطر گرمازدگی به ویژه برای افراد حساس، سالمندان، کودکان و بانوان باردار هشدار دادند و تأکید کردند: این افراد در ساعات گرم روز از تردد غیرضروری پرهیز کنند.
همچنین با افزایش دما، مصرف آب و برق به شدت بالا خواهد رفت و از شهروندان خواسته شد با رعایت الگوی مصرف، به پایداری شبکههای خدماترسان کمک کنند.
مسئولان نیز برای مدیریت این شرایط تمهیدات لازم را پیشبینی کردهاند.