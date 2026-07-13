به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در اجرای ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه، پرداخت حق بیمه سهم کشاورزان در بیمه نامه پایه بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری از محل ردیف اعتبار خرید تضمینی گندم باید توسط دولت انجام شود

بر اساس این مصوبه مجلس، تمامی گندم‌کاران در سال زراعی ۱۴۰۴ بیمه شدند، اما بدلیل عدم هماهنگی ارگان‌های ذیربط سال گذشته ردیف بودجه‌ای مشخصی برای آن تخصیص داده نشد و حق بیمه از حساب کشاورزان برداشت شد.