به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد، از امروز دوشنبه ۲۲ تیر در سایت این سازمان قرار گرفت.

الف) برگزاری آزمون و پرینت کارت شرکت در آزمون

آزمون کارشناسی ارشد در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ و بر اساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد. متقاضیان هر یک از کدرشته‌های امتحانی لازم است به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه نمایند. محل برگزاری آزمون متقاضیان با توجه به شهرستان درج شده در بند ۳۵ تقاضانامه ثبت‌نامی آنان به‌شرح جدول شماره ۱ (مندرج در ذیل این اطلاعیه) است.

لازم به توضیح است کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون متقاضیان از امروز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت. متقاضیان لازم است بر اساس مشخصات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری) نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، شماره پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است با مراجعه به سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی این سازمان به نشانی https://request.sanjesh.org و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، شماره داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام نماید. لازم به ذکر است این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سیستم پاسخ‌گویی عضویت داشته باشند؛ بنابراین متقاضیانی که به اطلاعات فوق دسترسی ندارند، لازم است با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

تبصره ۱: آن دسته از متقاضیانی که علاوه‌بر کدرشته امتحانی اصلی، متقاضی شرکت در رشته امتحانی دوم (رشته شناور) نیز بوده‌اند، باید کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز از درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان پرینت و به آدرس حوزه امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه نمایند. زمان برگزاری آزمون تمامی رشته‌های شناور (رشته انتخابی دوم) بعدازظهر روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ است.

تبصره ۲: آزمون کدرشته‌های امتحانی ۱۱۲۸ (آموزش زبان ژاپنی)، ۱۱۲۹ (زبان و ادبیات اردو)، ۱۲۸۷ (مهندسی طراحی محیط زیست)، ۱۳۵۶ (نمایش عروسکی) و ۱۳۶۰ (مجموعه موسیقی) منحصراً در شهرستان تهران برگزار خواهد شد؛ لذا متقاضیان هر یک از کد‌رشته‌های امتحانی مذکور ضرورت دارد بر اساس آدرس و تاریخ مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط در شهرستان تهران مراجعه نمایند.

ب) کنترل محتوای کارت شرکت در آزمون

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد؛ لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ کارت شرکت در آزمون وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت پیگیری نمایید.

۲- چنانچه در رابطه با بند توان‌خواهی (معلولیت) اختلافی مشاهده می‌شود، ضروری است در روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ با در دست داشتن گواهی تأیید معلولیت از سازمان بهزیستی به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایید (آدرس واحد‌های رفع نقص در جدول شماره ۲ در ذیل این اطلاعیه درج شده است).

۳- در صورتی که در رابطه با سایر مندرجات کارت شرکت در آزمون از جمله نام رشته تحصیلی، نام محل تحصیل و معدل دوره کارشناسی (معدل بر اساس مفاد بند «د‍» مندرج در این اطلاعیه) و با توجه به ثبت‌نام انجام شده اشکالی مشاهده می‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و موارد مربوط را اصلاح نمایید.

۴- چنانچه متقاضیان تمایل به اعمال بند مربوط به گزینش در رشته‌های دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات غیرانتفاعی هستند، لازم است در زمان تکمیل فرم انتخاب رشته (در اواخر مرداد ماه سال ۱۴۰۵) در این خصوص طبق اعلام این سازمان اقدام نمایند.

ه‍) یادآوری‌های مهم:

۱- برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

یادآوری مهم: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

۲- فرایند برگزاری آزمون در نوبت صبح ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی) و در نوبت بعدازظهر ساعت ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر) است.

۳- درب ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۰۰ (هفت) صبح و ۱۴ (دو) بعدازظهر بسته خواهد شد، لذا متقاضیان لازم است قبل از بسته‌شدن درب‌های ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.

۴- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن، یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد. رد و بدل کردن این موارد در جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود.

۵- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، هرگونه ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «و» آمده است، رفتار خواهد شد.

تبصره ۱: نظر به اینکه سؤالات رشته‌های امتحانی مقطع کارشناسی ارشد به گونه‌ای طراحی شده است که برای پاسخ‌گویی به سؤالات دروس ذیربط نیاز به ماشین حساب نیست، لذا به متقاضیان تأکید می‌شود با توجه به مطلب فوق، برای پاسخ‌گویی به سؤالات هر یک از رشته‌های امتحانی نیاز به ماشین حساب نبوده و از ورود متقاضیانی که ماشین حساب برای شرکت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که در این اطلاعیه نیز آمده است، رفتار خواهد شد.

تبصره ۲: به همراه داشتن تلفن همراه حتی بصورت خاموش در جلسه آزمون موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

تبصره ۳: حوزه‌های برگزارکننده آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و … معذور هستند، بنابراین تأکید می‌شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

۶- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را بعمل آورید.

۷- متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار دارد، پرینت تهیه و نسبت به مطالعۀ دقیق آن اقدام نمایند.

۸- رعایت پوشش اسلامی در حوزه‌های برگزاری آزمون الزامی است.

۹- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه‌های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه‌ها دارد، مستدعی است نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ لغایت ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ بصورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اقدام نمایید.

۱۰- متقاضیان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرایند برگزاری برای آنها لازم است، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ از طریق سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی https://request.sanjesh.org با این سازمان مکاتبه نمایند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

یادآوری مهم: از متقاضیان انتظار می‌رود مطالب این اطلاعیه را با دقت مطالعه نمایند. عدم مطالعه محتوای اطلاعیه و عدم رعایت موارد مذکور باعث ایجاد مسائل و مشکلاتی برای متقاضیان سال‌های قبل شده است که همین امر در برخی موارد منجر به لغو نتیجه آزمون ایشان شده است.

دریافت جدول شماره ۱ - شهرستان محل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵

دریافت جدول شماره ۲- آدرس محل رفع نقص کارت شرکت درآزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵

دریافت فرم مخصوص میانگین معدل ارشد دانشجویان سال آخر آزمون کارشناسی ارشد سال۱۴۰۵

رقابت بیش از ۲۸ هزار داوطلب کارشناسی ارشد در مازندران

آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در ۱۰ شهر مازندران برگزار می‌شود و ۲۸ هزار و ۹۴ داوطلب در ۱۳ حوزه امتحانی استان به رقابت خواهند پرداخت.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران و دبیر ستاد استانی آزمون‌های سراسری مازندران گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در نوبت صبح و بعدازظهر روز پنج‌شنبه ۲۵ تیر و نوبت صبح جمعه ۲۶ تیرماه برگزار می‌شود.

علی‌اکبر باقری خلیلی افزود: حوزه‌های امتحانی این آزمون در شهر‌های آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، چالوس، ساری، قائم‌شهر، نکا و نور مستقر خواهند بود

وی با اشاره به آغاز توزیع کارت ورود به جلسه از امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه تصریح کرد: داوطلبان می‌توانند کارت ورود به جلسه و اطلاعات مربوط به محل برگزاری آزمون را از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کنند.

دبیر ستاد استانی آزمون‌های سراسری مازندران گفت: آزمون تمامی رشته‌های شناور در نوبت بعدازظهر روز پنج‌شنبه ۲۵ تیر برگزار می‌شود و داوطلبانی که علاوه بر رشته اصلی در رشته شناور نیز ثبت‌نام کرده‌اند، باید کارت جداگانه مربوط به آن را دریافت کنند.

باقری خلیلی با تأکید بر ضرورت بررسی اطلاعات درج‌شده روی کارت آزمون افزود: داوطلبان در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی، محل تحصیل یا معدل کارشناسی، می‌توانند از ۲۲ تا ۲۶ تیرماه از طریق سامانه سازمان سنجش نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: متقاضیانی که در اطلاعات مربوط به وضعیت توان‌یابی مغایرت دارند، باید روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه با در دست داشتن گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی به واحد‌های رفع نقص مراجعه کنند.