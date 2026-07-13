معاون شهرسازی و معماری وزرات راه شهرسازی، در حاشیه هفتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری دولت چهاردهم از تصویب طرح جامع اردکان، موافقت با الحاق ۷۷ هکتار زمین به شهر بجنورد برای اجرای نهضت ملی مسکن و تعیین تکلیف تداخل حریم شهر‌های اطراف تهران خبر داد.

غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزرات راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا وسیما در حاشیه هفتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری با تشریح مصوبات این نشست گفت: در این جلسه چهار دستورکار مورد بررسی قرار گرفت که نخستین دستور، بررسی و تصویب طرح جامع شهر اردکان بود.

وی افزود: با توجه به تحولات صنعتی، رشد جمعیتی و چالش‌های محیط‌زیستی شهر اردکان، طرح جامع این شهر پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیته فنی و با تأکید بر حفظ باغات، صیانت از نظام آبیاری سنتی و ارتقای کیفیت محیط‌زیست به تصویب رسید.

همچنین مقرر شد تهیه طرح تفصیلی این شهر با قید فوریت آغاز شود.

کاظمیان با اشاره به دومین دستور جلسه اظهار کرد: دو پیشنهاد برای الحاق اراضی به شهر بجنورد مطرح شد که الحاق ۷۷ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به تصویب شورای‌عالی رسید.

وی ادامه داد: پیشنهاد الحاق ۲۳۱ هکتار دیگر به محدوده شهر بجنورد به دلیل ملاحظات محیط‌زیستی، همجواری با یک مجتمع بزرگ دامپروری و برخی ابهامات حقوقی و فنی، نیازمند بررسی‌های بیشتر تشخیص داده شد و مقرر شد پس از رفع این ابهامات با همکاری استانداری خراسان شمالی، در جلسات آینده شورای‌عالی درباره آن تصمیم‌گیری شود.

معاون شهرسازی و معماری درباره سومین دستور جلسه نیز گفت: موضوع رفع تداخل حریم شهرهای اطراف تهران با یکدیگر و با تقسیمات کشوری سال‌هاست که در مناطق کلان‌شهری تهران وجود دارد و موجب بروز مشکلات مدیریتی و خدمات‌رسانی شده است.

وی افزود: شورای‌عالی شهرسازی در چارچوب سیاست‌های تمرکززدایی و ساماندهی مجموعه شهری تهران، رفع این تداخل‌ها را برای شهرهای اطراف پایتخت بررسی و با اعمال دو اصلاح جزئی تصویب کرد.

کاظمیان تأکید کرد: این مصوبه صرفاً مربوط به شهرهای اطراف تهران است و بررسی حریم شهر تهران در جلسات آینده شورای‌عالی ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با اجرای این مصوبه، حدود وظایف شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان به صورت شفاف مشخص می‌شود و زمینه جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و رفع تداخل‌های مدیریتی فراهم خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری در پایان گفت: آخرین دستور جلسه نیز بررسی یک پرونده مغایرت اساسی ارجاعی از کمیسیون ماده ۵ شهر تهران بود که شورای‌عالی با پیشنهاد مطرح‌شده، بر اساس نظر کمیته فنی، مخالفت کرد.