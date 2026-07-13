اعضای فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت مجلس در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر ضرورت تکمیل زیرساخت های سفرهای زیارتی به مشهد مقدس تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،اعضای فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت مجلس در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر ضرورت تکمیل زیرساخت های سفرهای زیارتی به مشهد مقدس تاکید کردند.

همچنین نایب رئیس مجلس هم در حاشیه این نشست، بر پیگیری مصوبات سال گذشته این فراکیسیون و ضرورت تکمیل زیرساخت ها برای تسهیل شرایط زیارت امام رضا (ع) تاکید کرد.

گزارش از فاطمه علیخانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما