باد شدید و طوفان با سرعت ۷۶ کیلومتر بر ساعت شهرستان داورزن را درنوردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌ رضوی ، کارشناس پیش‌ بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: سرعت وزش باد شدید و طوفان در ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان داورزن به ۷۶ کیلومتر بر ساعت و در مشهد نیز سرعت وزش باد به ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسید.

محمد غیوری خواه افزود: بر اساس تحلیل نقشه‌ های هواشناسی وزش باد شدید با احتمال بروز خسارت تا جمعه ادامه دارد و هشدار سطح زرد برای آن صادر شده است.

وی اضافه کرد: همچنین ماندگاری هوای گرم با افزایش تدریجی دما تا اوایل هفته آینده پیش‌ بینی شده است و دمای هوا در مناطق گرمسیر به ۴۵ درجه سلسیوس می‌ رسد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی عنوان کرد: در شبانه روز گذشته فریمان با دمای ۱۵ درجه خنک‌ ترین و سرخس با دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند.

غیوری خواه گفت: در این مدت دمای هوای مشهد نیز بین ۲۵ و ۳۶ درجه متغیر بود و امروز نیز بیشینه دمای این کلانشهر به ۳۷ درجه می‌ رسد.