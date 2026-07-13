رئیس هیئت تیراندازی قم از حضور یک ورزشکار و یک مربی قمی در ترکیب تیم ملی اعزامی به رقابت‌های جام جهانی تیراندازی هانگژو چین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس هیئت تیراندازی قم گفت: «هادی غره‌باقی» در رشته تفنگ و «علی افسری» به‌عنوان مربی، تیم ملی تیراندازی ایران را در رقابت‌های جام جهانی هانگژو چین همراهی خواهند کرد.

به گفته محمدجواد متقیان‌نژاد، مسابقات جام جهانی تیراندازی از ۳۱ تیر تا ۶ مرداد به میزبانی هانگژو چین برگزار می‌شود و کاروان ۱۶ نفره ایران، ۲۶ تیرماه عازم این رقابت‌ها خواهد شد.

وی حضور همزمان یک ورزشکار و یک مربی از قم در ترکیب تیم ملی را نشان‌دهنده ظرفیت و جایگاه مطلوب تیراندازی استان در سطح کشور دانست و ابراز امیدواری کرد ملی‌پوشان ایران با کسب نتایج مطلوب، عملکرد موفقی در این رقابت‌ها داشته باشند.