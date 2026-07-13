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هزار و ۵۰۰ کیلوگرم چوب اکالیپتوس فاقد مجوز در شهرستان ممسنی کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و فرآوردههای طبیعی، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشتزنی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی افزود: ماموران در بازرسی از آن خودرو هزار و ۵۰۰ کیلوگرم چوب از نوع اکالیپتوس که فاقد هرگونه مجوز حمل و مدارک قانونی بود کشف کردند.
فرمانده انتظامی ممسنی با بیان اینکه راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد گفت: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که منجر به تاراج منابع طبیعی و تخریب محیط زیست شود با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.