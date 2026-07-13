معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در حملات بامداد امروز به مناطقی از استان، دو نفر در شهرستان آبادان به شهادت رسیدند و سه نفر مجروح شدند.

۲ شهید و ۳ مجروح در حملات هوایی دشمن به آبادان، بامداد دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵

۲ شهید و ۳ مجروح در حملات هوایی دشمن به آبادان، بامداد دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی الله حیاتی گفت: بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه نقاطی از شهر‌های اهواز، دزفول، امیدیه، بندرماهشهر، اندیمشک، بهبهان، آبادان و شادگان مورد هدف حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفتند.

وی افزود: در پی حملات دشمن متجاوز به شهرستان آبادان دو نفر به شهادت رسیدند و ۳ نفر مجروح شدند.

حیاتی می‌گوید: همچنین در حملات متجاوزان آمریکایی به شهرستان بندر ماهشهر یک نفر شهید و ۴ نفر مجروح شدند.

براساس اعلام اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی خوزستان؛ شاکر محیسن در نخستین ساعات بامداد ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، حین عمل به وظیفه در محل کار خود در محدوده شهرستان هندیجان در پی حمله ددمنشانه رژیم تروریستی آمریکا به درجه شهادت نائل آمد.